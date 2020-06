Napoli - Ciro Venerato, collega RAI, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Se il Napoli volesse davvero Under l'avrebbe già preso. Il calciatore è in uscita, la base d'asta è di 30 mln, ma con 20 si può prendere. Il Napoli vuole bloccare Under, ma vogliono prima capire se ci sono i margini per trattare Bernardeschi, Ferran Torres e Ilicic. A sinistra Gattuso vorrebbe Boga".