RAI - Asse Napoli-Roma, ritorna in voga il nome di Veretout! I soldi per Midtsjo possono arrivare dagli esuberi, non si escludono colpi last-minute

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il nuovo centrocampista del Napoli? In questi giorni Roma e Napoli si sono sentiti molto e si è accennato anche a Jordan Veretout: Fienga sa che il giocatore gradirebbe il trasferimento, non farà problemi alla Roma ma è una opzione che gli garantirebbe tre milioni più bonus. In questo momento però il Napoli non è in grado di formulare una offerta da 30 milioni di euro che potrebbe scalfire la resistenza della Roma, magari potrebbe farlo subito dopo l’eventuale cessione di Koulibaly.

Se il Napoli cedesse i vari Ounas, Younes ed altri, potrebbero arrivare i soldi per Midtsjo, il norvegese dell’AZ Alkmaar che costa 10-13 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto.

Magari negli ultimi giorni di mercato può liberarsi un calciatore importante che potrebbe arrivare come vera e propria occasione: una mia idea potrebbe essere un Vecino magari in uscita dall'Inter, anche se andrebbero fatti altri discorsi su stipendio e progetto futuro. Ad inizio ottobre potrebbe esserci qualche sorpresa, vedremo”