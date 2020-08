RAI - Allan-Everton, De Laurentiis chiede 40 mln. Il brasiliano piace anche a West Ham e Atletico. No del Napoli allo scambio Meret-Sirigu

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, collega RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso l’anno scorso fece un’ottima stagione col Milan e con una squadra meno forte di quest’anno ha sfiorato la Champions. Ora può pensare a mettere i piedi nel gota degli allenatori del calcio che conta. Credo che Everton Soares sia un crack, uno veramente forte ed Ancelotti l’ha messo nel mirino. Ora il brasiliano non rientra nei piani del Napoli, Insigne resterà a meno di colpi di scena. Il Torino vuole scambiare Meret con Sirigu, ma è un’idea che non piace al Napoli. La voce di Gabriel già ceduto all’Everton non trova conferme. Ancelotti fa sul serio per Gabriel, ma è un obiettivo importante anche per il Napoli che lo prenderebbe se cedesse Koulibaly. Il Napoli deve accelerare, ma tra il Napoli e il Lille c’è già un accordo verbale. Allan? Una possibilità è l’Everton, ma l’offerta degli inglesi non soddisfa De Laurentiis che chiede 40 mln. Il calciatore piace anche a West Ham ed Atletico Madrid”.