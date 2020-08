Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto alla Domenica Sportiva Estate per dare gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli: "Dal primo settembre ogni giorno sarà buono per la cessione di Allan all'Everton. Accordo verbale tra De Laurentiis e Ancelotti per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Contratto per il brasiliano a 4 milioni per 4 anno".