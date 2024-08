Rai - Accordo col Brighton per Gilmour: le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime notizie sull'accordo tra Napoli e Brighton per Gilmour, ci sono delle novità che riguardano il trasferimento del giocatore in Italia.

Sono ore di trattative frenetiche in Inghilterra. Lo racconta il Tgr Campania, sottolineando che il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è vicino a chiudere per Billy Gilmour, centrocampista del Brighton espressamente richiesto da Conte. Accordo trovato a 12 milioni, più 3 di bonus. Nessun passo avanti sostanziale invece con il Chelsea per Lukaku, l'inserimento di Osimhen nella trattativa rende l'accordo molto complesso da trovare e il nigeriano non ha ancora detto sì alla possibilità di giocare con i londinesi.