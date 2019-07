Colpo Milan, Rafael Leão è sbarcato in Italia [VIDEO]

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Colpo Milan: Rafael Leão è in Italia. Accostato anche alla Ssc Napoli di recente, il talento portoghese è sbarcato all'aeroporto di Malpensa per iniziare la sua nuova avventura rossonera.

Rafael Leao al Milan, le cifre

L'attaccante classe 99 svolgerà le visite mediche nella giornata di domani, firmerà il contratto quinquennale e poi si unirà al gruppo di Marco Giampaolo in direzione Cardiff per l'amichevole col Manchester United. Affare complessivo da 35 milioni di euro per la società lombarda.