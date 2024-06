Rafa Marin-Napoli, Gazzetta: oggi possibile blitz per chiudere! La formula dell'affare

Calciomercato SSC Napoli - Rialzare il muro, un diktat più che una missione. Per questo il d.s. Manna in questi giorni ha intensificato il lavoro alla ricerca di uno o più difensori da regalare ad Antonio Conte già per il via del ritiro azzurro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rafa Marin-Napoli, si chiude oggi?

Il Napoli ha deciso di puntare forte su un altro spagnolo: si tratta del 22enne Rafa Marin, un colosso di 191 centimetri di proprietà del Real Madrid, che si è messo in mostra nell’ultima stagione all’Alaves.

“Su Marin c’era anche il Milan ma per il club rossonero non era una priorità come lo è oggi per il Napoli: per questo Manna spinge per chiudere in fretta e anticipare la concorrenza: già oggi potrebbe esserci un blitz per la fumata bianca. Si lavora sulla formula: il Real vorrebbe tenere il controllo del giocatore, così l’affare potrebbe definirsi con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Napoli ha fretta: oggi Conte potrebbe abbracciare il primo difensore”