Rafa Marin-Napoli, AS: a Madrid i tifosi non l'hanno presa bene, la recompra un paracadute

Calciomercato Napoli, Rafa Marin primo rinforzo di quest'estate. Ormai non ci sono più dubbi sull'affare anche se nella capitale spagnola non avrebbero preso benissimo l'affare.

Calciomercato Napoli, proteste a Madrid per Rafa Marin

"A Madrid molti commenti polemici per la cessione di Rafa Marin, che in tanti volevano tenere in rosa nella prossima stagione. Ha 22 anni e deve crescere, ma il Napoli di Conte credo sia perfetto per la sua esplosione. Al Real lo sanno bene e, per questo, c'è la recompra..."., scrive Mirko Calemme, collega e corrispondente italiano di AS, via X.