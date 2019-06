Radio Marte - Caso Lozano, il cartellino non è tutto del PSV! Problema sui diritti d'immagine, i dettagli

Nel corso di "Si gonfia la rete" su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Il cartellino di Hirving Lozano, valutato dal Psv 50 milioni di euro, non è tutto di proprietà del Psv. La società olandese ne detiene una larga parte, il resto è suddiviso tra i vecchi procuratori messicani del calciatore e l'ultima parte del cartellino è di Marcel Brands ex Ceo del Psv e attuale dirigente dell'Everton.

Il Napoli vorrebbe anche accontentare Ancelotti, ma c'è il problema dei diritti di immagine che appartengono ai vecchi agenti di Lozano. Non è vero quindi che il Napoli ha già un accordo con Lozano: l'offerta fatta al calciatore non è soddisfacente ma ci si può ragionare.

Il Psv valuta il cartellino del calciatore 40-50 milioni ed è Carlo Ancelotti a spingere per lui: il tecnico del Napoli si è innamorato di Lozano nel corso degli ultimi Mondiali in Russia, quando ha commentato alcune sue partite per la tv messicana. Oltre al Napoli, Manchester United, Barcellona e Psg sono realmente interessate a Lozano"