Radio Kiss Kiss - Spalletti vicinissimo al Napoli: legali a lavoro per la stesura dei contratti, c'è bozza per un biennale

Calcio mercato Napoli - Ci siamo, Luciani Spalletti sembra essere davvero ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della SSC Napoli.

Calciomercato Napoli, arriva praticamente l'annuncio della radio ufficiale del club azzurro: siamo ai dettagli per Luciano Spalletti come nuovo allenatore della SSC Napoli. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune indiscrezioni sul futuro della panchina azzurra:

"Siamo alla stesura dei contratti per Spalletti. Pronte le bozze per un biennale. Gli avvocati dell'allenatore e dell'allenatore sono al lavoro per definire il tutto. Il legale di Spalletti ha ricevuto una bozza di contratto dal Napoli. Siamo vicinissimi alla chiusura dell'accordo".