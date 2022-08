"Voglio andare al Napoli", retroscena Raspadori-ADL: pronta bozza di contratto

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Raspadori ha ribadito in modo netto due cose al Sassuolo: non rinnovo e voglio andare a Napoli. Il Sassuolo si muove già per prendere il sostituto, sono una bottega cara. Il Napoli ha la bozza del contratto, il Sassuolo ha chiesto 35 milioni. De Laurentiis vuole il ragazzo e ha mandato a dire al Sassuolo di non tirare la corda ragionando su 25 più bonus e non di più"