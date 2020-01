Radio Kiss Kiss - Mertens resterà al 100% anche a gennaio: il rinnovo con il Napoli non è tramontato, la situazione

Ultimissime calcio Napoli - Negli ultimi minuti si è parlato di un interesse last-minute del Chelsea per Dries Mertens. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha raccolto informazioni esclusive sul futuro del belga: "Mertens resterà a Napoli e a gennaio non si muoverà al 100%. Vuole battere i record di sempre e valutare con calma il suo futuro. Il rinnovo non è tramontato, anzi, in questo momento della stagione c'è la volontà sia da parte del Napoli che da parte del calciatore di continuare insieme. la decisione sarà presa con calma"