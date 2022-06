Radio Kiss Kiss - Ipotesi Roma e Lazio difficili per Mertens: il Napoli non vorrebbe bonus alla firma sul rinnovo

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco cosa ha detto De Maggio:

"Mertens? Ci sono ultime notizie fresche di mattinata. Non ci sarebbero grandi ipotesi romane in riferimento a Lazio e Roma. Il Napoli non ha dato riscontro alla mail di Mertens. La società si aspetterebbe una telefonata, un messaggio di Dries senza bonus alla firma. Resto spettatore prudente di questa situazione"