Rabiot-Napoli, cosa c'è di reale? La verità sul sondaggio per l'ex Juventus | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Adrien Rabiot non è più un calciatore della Juventus, dopo la scadenza del suo contratto. Ma non è un obiettivo del Napoli, a quanto risulta a CalcioNapoli24.

Nelle ultime ore c'è stato un accostamento del calciatore 29enne agli azzurri, reduce dalla fine dell'accordo che vedeva la Juventus pagargli sette milioni di euro all'anno, una cifra nettamente oltre i parametri stabiliti dal Napoli.

La notizia non trova riscontri, ad oggi: sia per l’interessamento del Napoli nei confronti del centrocampista cresciuto nel Paris Saint-Germain, sia per quanto riguarda richieste di informazioni e contatti diretti tra il club azzurro e lo stesso francese, tramite entourage.

Il calciatore, impegnato ad Euro 2024 con la nazionale francese, negli ultimi giorni ha dichiarato:

“Futuro? Ho già parlato, non ho ancora deciso nulla. Sono concentrato sulla nazionale francese, poi vedremo dopo cosa succederà. Non ho voglia di parlare di questo adesso. Vediamo cosa succederà"