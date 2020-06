Gazzetta - Quale futuro per Lozano? Gattuso ha il compito di rilanciarlo per evitare il crollo del suo prezzo sul mercato

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, è tornato al gol contro il Verona ma la sua stagione resta comunque deludente. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Ancelotti è stato il primo sostenitore del messicano in fase di trattativa, un po’ meno nella gestione. Oggi è destinato al mercato, non rientra nei piani tecnici di Gattuso che ha il compito di provare a rilanciarlo in questo finale di stagione. Riportarlo su per evitare che la sua valutazione subisca un drastico ridimensionamento. Rispetto ai 50 milioni spesi, il valore attuale del suo cartellino si aggira intorno ai 30"