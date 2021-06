Quale futuro per Fabian? Gazzetta: ha respinto l'invito del Napoli a rinnovare, il centrocampista ha voglia di ritornare nella Liga

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pretende 65 milioni di euro per il centrocampista spagnolo Fabian, cifre che hanno chiuso sul nascere ogni possibilità di trattativa, perché nessuno dei club interessati ha intenzione di spendere tanti soldi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Se De Laurentiis dovesse ostinarsi a non trattare per cifre inferiori a quelle richieste, il “rischio” che e Fabian resti è abbastanza concreto. Per quanto riguarda il centrocampista della nazionale spagnola lui, invece, ha respinto un paio di volte l’invito del Napoli a rinnovare il contratto che ha scadenza giugno 2023. Un rifiuto che lascia trasparire la voglia del ragazzo di ritornare nella Liga e che, difficilmente, il presidente potrà soddisfare se l’offerta non è quella giusta"