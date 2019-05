Quagliarella torna al Napoli? Ambiente blucerchiato irritato dopo le voci partenopee: arriva la decisione della Samp

Notizie calcio Napoli - La suggestione Fabio Quagliarella tiene sempre banco nell'ambiente Napoli soprattutto dopo le aperture ufficiali del presidente Aurelio De Laurentiis che ha ribadito la volontà di poter riabbracciare l'attaccante stabiese.

L'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport è ritornata a parlare del futuro di Fabio Quagliarella:

"Non è questa l’ora per parlare di futuro, ma è ovvio che, dopo avere blindato qualche mese fa Quagliarella sino al giugno 2020, la Samp sa benissimo che tanta grazia calcistica meriterà presto nuove attenzioni, ben al di là della carta d’identità. Difficile capire adesso innanzitutto cosa vorrà fare l’attaccante campano dopo Euro 2020, di cui potrebbe essere uno dei protagonisti nel gruppo di Mancini. Fabio, in un domani ad oggi ancora indefinito, sogna di vivere un’esperienza calcistica a stelle e strisce, a meno che non cambino nel frattempo i suoi programmi. In quest’ottica, la presunta ingerenza napoletana (sotto la forma di lusinghe) nei confronti del capocannoniere della A, senza che sia mai stata contattata la società blucerchiata per un parere al riguardo, ha quantomeno irritato l’ambiente sampdoriano. Pur consapevole, è chiaro, del fatto come oggi più che mai Quagliarella possa far gola a molti club, persino più blasonati dei blucerchiati. Nei modi e nei termini previsti, però. Ecco, perché certe manovre di accerchiamento rafforzano semmai la convinzione nella Sampdoria di quanto Quagliarella valga oggi in termini di possibile crescita per la Samp che verrà. Con o senza Giampaolo: la sostanza oggi non cambia".