Quagliarella ritorna al Napoli? L'attaccante per ora frena: "Rapporto speciale con Genova: spero di ripagarli ancora con tante soddisfazioni"

L'edizione odierna scrive su Quagliarella ed il Napoli riportando delle dichiarazioni rilasciate ieri dall'attaccante durante la premiazione a"Stelle nello Sport": "Quagliarella ha un contratto con la Samp sino al 2020 ma negli ultimi giorni non sono passate inosservate le avances da parte di De Laurentiis per un suo ritorno a Napoli quasi da figliol prodigo. «Ho un rapporto speciale con Genova e con i tifosi blucerchiati. Mi hanno sempre voluto bene. Spero di ripagarli in campo ancora con tante soddisfazioni» le parole dello stesso Quagliarella a “Stelle nello Sport”. Il futuro del bomber campano sarà con ogni probabilità ancora sotto la Lanterna: del resto, la Samp per lui è l’ambiente ideale per continuare a essere davvero protagonista. Anche in maglia azzurra".