Quagliarella più De Rossi al Napoli, CorSport svela: "ADL ha cambiato strategia! Ecco la risposta di Ancelotti"

Calciomercato Napoli, cambio di strategia del patron Aurelio De Laurentiis. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola il presidente della SSC Napoli starebbe pensando a due colpi ipotetici over 30, due proposte per incrementare la personalità e lo spessore del gruppo, considerando esperienza e curriculum dei signori in questione

De Rossi e Quagliarella al Napoli? L'insolito piano mercato di ADL, la risposta di Ancelotti

Quagliarella più De Rossi al Napoli, la risposta del mister? Pensiamoci su. Senza promuovere e neanche bocciare: anche perché i 26 gol di Quagliarella, al momento, obbligano a una riflessione seria anche a 36 anni suonati. E allora, la raffica di De Laurentiis: che verve, sul mercato. E che inversione di tendenza: lui, da sempre fervido sostenitore dei prospetti e dei giovani, fautore di due proposte relative a un centrocampista di 35 anni e a un attaccante di 36. E se pensiamo ai 31 anni di Ilicic, obiettivo di prima fascia, allora il gioco è fatto: nelle intenzioni, a questo punto, il Napoli dovrà essere un mix di freschezza ed esperienza.