Quagliarella-Napoli, Tuttosport: "Ferrero sarebbe disposto a cederlo. ADL ha spiazzato anche i suoi operatori di mercato con questa idea: il retroscena"

ULTIMISSIME CALCIOMERCATO NAPOLI - Fabio Quagliarella resta sempre una pista da tenere d'occhio per il Napoli. Ieri Ancelotti ha risposto a precisa domanda riguardo un possibile ritorno in azzurro dell'attaccante: "Tutto è possibile".

Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive in merito alla voce che vuorrebbe il ritorno di Quagliarella al Napoli:



"Nulla di nuovo, invece, sul fronte Quagliarella. Quella del presidente De Laurentiis è stata una suggestione che ha lasciato spiazzati anche gli operatori di mercato del Napoli, abituati ad individuare profili che abbiamo al massimo 25 anni. Suggestione e nulla più, perché alla Sampdoria non è arrivata nessuna richiesta, mentre il presidente Ferrero è in Inghilterra per provare a chiudere con Aquilor Capital, fondo inglese che rappresenta una cordata araba interessata alla cessione del club blucerchiato. Il patron della Samp sarebbe anche disposto a trattare la cessione del bomber 36enne, ma sul suo telefono non sono ancora arrivate telefonate da Napoli".