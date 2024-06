Puoi partire, ma devi farci guadagnare una cifra importante. Tuttosport: Di Lorenzo aveva già parlato con Manna, nessuno del Napoli l'ha ritenuto incedibile

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli durante la sessione estiva di calciomercato, la scelta del terzino è stata ribadita martedì in un summit dal suo agente Mario Giuffredi sia al tecnico Antonio Conte sia al direttore sportivo Giovanni Manna. Ne parla Tuttosport.

Di Lorenzo ha chiesto di essere lasciato sereno da qui a luglio, vuole concentrarsi totalmente sull’Europeo da disputare con l’Italia:

"Di Lorenzo aveva già svelato i suoi piani a Manna l'ultima settimana di maggio. In quell’occasione nessuno dal Napoli aveva provato a dichiaralo incedibile e intoccabile, bensì la voglia di partire palesata da Di Lorenzo era stata incassata e in parte metabolizzata a patto di portare in dote una proposta importante. Della serie: puoi partire, ma devi farci guadagnare una cifra importante"