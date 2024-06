Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli lavora su un accordo da 30mln totali! CorSera svela l'idea di Conte, ed il PSG...

Calciomercato SSC Napoli - Il Paris Saint-Germain vuole affondare il colpo per Khvicha Kvaratskhelia, ed è pronto a calare un vagone di milioni sulle scrivanie di De Laurentiis e Kvara. Ne parla il Corriere della Sera.

Allo stesso tempo, però, Antonio Conte non sembra per nulla intenzionato a privarsi del talento georgiano:

"Lo avrebbe già comunicato con decisione al Napoli. Una linea condivisa dal club, che ha sempre valutato il ragazzo non meno di 150 milioni e che ha iniziato a lavorare (regia del ds Manna) a un rinnovo contrattuale, sulla base di 6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.

Il 23enne è attratto dalla possibilità di lavorare con uno dei tecnici più bravi in assoluto, e sa che un paio di stagioni di Conte sono la via migliore per fare l’ultimo salto di qualità e magari sedersi anche al tavolo dei pretendenti al Pallone d’oro"