Psg-Insigne, Gazzetta - Lo sceicco pronto ad investire 70 milioni, Verratti primo sponsor per convincere Lorenzo: la reazione di ADL

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Continua il pressing del Psg per portare via da Napoli l'azzurro Lorenzo Insigne. L'attaccantepiace molto sia a Tuchel che la dirigenza parigina, ma De Laurentiis è intenzionato a chiedere almeno 100 milioni per dare via il calciatore.

Calciomercato Napoli, offerta Psg per Insigne

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lorenzo Insigne e la corte del Psg: