Allenatore Napoli, crollano le quote: scelta già fatta secondo i bookmakers

Calciomercato Napoli - Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Possibile svolta improvvisa da un momento all'altro, con i bookmakers che sono convinti che è già stata presa una decisione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per il prossimo anno. Quali sono le quote del prossimo allenatore del Napoli? Andiamo a scoprirle.

Allenatore Napoli: le quote del prossimo tecnico

C'è grande attesa su chi allenerà il Napolinella prossima stagione. Tanti i nomi, ma secondo i bookmakers non c'è partita al momento e la scelta sembra già stata essere presa per il nuovo allenatore del Napoli. Crollano improvvisamente, infatti, le quote del prossimo allenatore del Napoli con un nome su tutti che adesso è tra i super favoriti per la panchina azzurra. Queste le quote Snai:

Antonio Conte è il favorito a 1,50; Vincenzo Italiano segue ed è quotato 2,75; Mourinho più indietro a 6,50 Sarri per il ritorno a 7,50; Gilardino e Thiago Motta a quota 10; Palladino altra occasione ma quotato a 12; Farioli a 15: Fabio Cannavaro e Pecchia a 25; Gasperini, Pioli, Paulo Sousa e Conceicao a 33.