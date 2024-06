Prossima squadra Allegri: c'è una certezza per i bookmakers

Calciomercato Napoli - Quale sarà la prossima squadra che andrà ad allenare Massimiliano Allegri? Ci sono delle nuove notizie di mercato che riguardano la scelta dell'allenatore ex Juventus pronto a tornare. Secondo le ultime notizie c'è anche il Napoli.

Calciomercato: prossima squadra Allegri, le quote

Secondo quanto riportato con le quote di Betn1 c'è una certezza per il futuro di Allegri, che non firmerà con nessuna nuova squadra entro settembre 2024 e, infatti, questa operazione è quotata 1.15.

Un futuro in Arabia Saudita si gioca a 5.00. Poi il Milan (10.00) e il Manchester United (10.00). Massimiliano Allegri Ct della Nazionale Italiana (per l'eventuale dopo Spalletti) è bancato a 15.00. Stessa quota per la stagione 2024/25 con una Squadra MLS o con la Lazio.

Bayern Monaco, Psg e Newcastle (tutte e tre a 25.00). A seguire Napoli, Barcellona, Fiorentina, Atalanta, Chelsea, Liverpool, Roma, Tottenham, Bologna, Real Madrid, tutte a quota 50.00.