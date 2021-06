Tuttosport - Primo summit di mercato De Laurentiis-Spalletti alla Filmauro: almeno quattro acquisti, gli obiettivi

Ultimissime calcio Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport questa settimana dovrebbe esserci il primo summit calciomercato Napoli tra De Laurentiis, Chiavelli , Spalletti e Giuntoli. Tutti a Roma nella sede della Filmauro.

Calciomercato Napoli, vertice alla Filmauro

Il vertice secondo TuttoSport servirà per discutere degli acquisti da fare in mezzo al campo (almeno due), oppure in difesa: Marcos Senesi del Feyenoord è un obiettivo. Con l’addio di Hysaj , bisognerà integrare le corsie. Il nome di Emerson Palmieri è di alto gradimento per Spalletti che lo ha avuto alla Roma nel 2016-17. E con lui ha avuto il rendimento più importante di tutta la carriera: 43 presenze e 2 gol. Non dispiace nemmeno Youssuof Sabaly , 28enne franco-senegalese che è a scadenza con il Bordeaux.