"Prima le cessioni", diktat De Laurentiis: Allan l'indiziato numero uno, richieste da Juve e una big d'Europa

Calcio mercato Napoli il punto sulle possibili cessioni sull'edizione odierna di TuttoSport. Allan l'indiziato numero uno a lasciare Napoli, ha richieste dalla Juve e dall'Atletico Madrid

"Tra i nomi più probabili c’è Allan. “Prima le cessioni” è il diktat di De Laurentiis e non si può negare che proprio Allan ricopra la posizione di calciatore in uscita. Le due società che hanno mostrato l’interesse maggiore sono la Juventus e l’Atletico Madrid, anche se il presidente Enrique Cerezo non vorrebbe investire più di 25 milioni"