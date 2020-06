"Prima le cessioni", diktat De Laurentiis: Allan l'indiziato numero uno, richieste da Juve e una big d'Europa

Tra i nomi più probabili c’è di sicuro quello di Allan, intristito di fronte alla circostanza che Gattuso abbia raccontato (anche apertamente) della priorità rappresentata da Zielinski e Fabian Ruiz per il ruolo di mezzala. “Prima le cessioni” è stato il diktat di De Laurentiis e tra queste non si può negare che proprio Allan ricopra la posizione di calciatore in uscita. Le due società che hanno mostrato l’interesse maggiore sono la Juventus (con Sarri il brasiliano ha giocato le sue stagioni migliori nel Napoli) e l’Atletico Madrid, anche se il presidente Enrique Cerezo non vorrebbe investire più di 25 milioni.