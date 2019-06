Prestito con diritto di riscatto: Mendes tratta con Napoli e Real ma l'Atletico si è fatto avanti per James

Notizie calcio napoli - SEcondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, il noto agente Jorge Mendes continua a trattare per il Napoli con il Real Madrid sul fronte James Rodriguez, “el bandido” che Ancelotti aveva voluto con sé prima al Real Madrid e poi al Bayern.

L’offerta del Napoli è chiarissima, prestito con diritto e non obbligo di riscatto per il talento colombiano che il Real Madrid, invece, vuole vendere per non rifargli il contratto prossimo alla scadenza. Ed un club interessato a Rodriguez si è fatto avanti, l’Atletico Madrid che dispone dei 120 milioni incassati dalla cessione di Griezmann per arrivare a James e, perché no, anche Joao Felix del Benfica.