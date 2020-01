Preso Rrahmani, oggi le visite mediche. Il Mattino: contratto di 5 anni. Si complica la pista Amrabat

Ultime mercato Napoli - Tutto fatto per Rrahmani, accordo con il Verona raggiunto a 12 milioni (più 2 di bonus) per il difensore del Kosovo che resterà in prestito ai gialloblù fino a giugno: oggi le visite mediche a Villa Stuart e poi la firma di un contratto per 5 anni da 1.5 milioni a stagione.

Calciomercato Napoli, arriva Rrahmani ma si complica Amrabat

Come riporta Il Mattino, il 23enne difensore centrale sta disputando una grande stagione nel Verona e può ricoprire più ruoli della linea difensiva: un colpo importante in chiave futura. Si è complicato invece il discorso con Amrabat, nella trattativa per il centrocampista marocchino si sono inserite Inter e Fiorentina.

Rrahmani