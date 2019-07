Pépé-Napoli, Mendes mediatore? Cronache: spunta l'ombra del portoghese nella trattativa con il Lille

Spunta l’ombra lunga di Jorge Mendes, il super-agente portoghese, nella trattativa tra il Napoli e il Lille per Nicolas Pépé. Un ruolo, quello del ‘consigliere’ di De Laurentiis, ‘indiretto’, dunque non di mediazione ufficiale come nell’affare James, secondo l’edizione odierna di Cronache di Napoli.

“Mendes è molto vicino a Luis Campos, direttore sportivo del Lille, ed è su di lui che in queste ore starebbe in qualche modo facendo pressione per portare in porto l’affare Pépé-Napoli. Il club azzurro ha già recapitato al Lille la sua offerta ufficiale:55 milioni pagabili in tre anni più il cartellino di Ounas, valutato 25 milioni.

L’incontro con gli agenti ha portato a una fumata grigia:il Napoli ha offerto un quinquennale da 3,5 milioni a stagione più 500mila di bonus, mentre la richiesta del calciatore è di 5 milioni senza bonus più altri 5 relativi alle commissioni dei suoi agenti. Richiesta che non sono piaciute a De Laurentiis, deciso a dare ai rappresentanti di Pépé solo 2,5 milioni di commissione. Ed ecco che torna in gioca il ruolo di Mendes. Il procuratore è in ottimi rapporti con Khiat, l’avvocato che, insieme ad Traoré e N’Cho, cura gli interessi di Pépé”