"Potrei essere contentissimo a fine agosto". Mercato Napoli, Ancelotti ha ancora un sogno

Notizie Calcio Napoli - "Sono contento se arriva Fernando Llorente e potrei essere addirittura contentissimo a fine agosto". Così si è espresso Carlo Ancelotti ieri in conferenza stampa a proposito del mercato azzurro.

Mercato Napoli, il sogno resta James Rodriguez

Come riferisce il Corriere della Sera, dietro queste dichiarazioni c'è un suo vecchio sogno: James Rodriguez. Soddisfatto della campagna acquisti realizzata dal presidente Aurelio De Laurentiis ma lo sarebbe molto di più se il presidente, nel rush finale, riuscisse anche a regalargli quel talento colombiano del Real Madrid per cui Florentino Perez non fa sconti.