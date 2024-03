Possibile beffa per il Napoli, in questi giorni si è parlato tanto di un possibile colpo a centrocampo che porta il nome di Goretzka del Bayern Monaco e ora c'è la Juventus che ci pensa con un maxi scambio: Sane e Goretzka alla Juve in cambio di Soule e Locatelli al Bayern Monaco. Lo riporta calciomercato.it.