Politano-Napoli, Gazzetta: in pochi giorni si può chiudere, c'è una doppia formula. La Roma è ormai tagliata fuori

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha lavorato con grande determinazione per avere il sì da Politano. Ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato prima Ausilio e Marotta e poi l'entourage del calciatore. Con i dirigenti interisti si sarebbe arrivato ad un accordo che permetterebbe a De Laurentiis di pagare il prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi, magari abbassando di qualche milione la cifra richiesta, oppure scambiarsi i prestiti di Politano e Llorente fino a fine stagione per poi concordare tempi e modalità di pagamento dei 25 milioni.

POLITANO-NAPOLI: GIORNATA DECISIVA

Anche oggi Giuntoli si fermerà a Milano anche oggi per cercare di convincere Politano che non si è mai opposto alla soluzione Napoli, ma c'è sempre la Roma a volerlo per sostituire Zaniolo. Il ragazzo si prenderà qualche giorno per riflettere e capire se i giallorosso pareggeranno l'offerta dei partenopei. Gli agenti di Politano chiedono 2.5 milioni per 4 anni e 6 mesi mentre il Napoli è fermo a 1.8 milioni più bonus. Petrachi spera che il ragazzo possa resistere alla tentazione azzurra convincendo alla fine l'Inter a darlo via solo per la destinazione capitolina. Ma in questo momento appare difficile.