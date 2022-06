Potrebbe essere in Francia il futuro di Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus reduce da una stagione tra le fila del Besiktas. Il club turco ha deciso di non rispettarlo e per questo il bosniaco tornerà al Barcellona, ma non per restare. Secondo quanto riportato da Sport, sulle tracce del calciatore ci sarebbe il Marsiglia, interessato però a un prestito con diritto e non obbligo di riscatto. A riportarlo è Tmw.