Pistocchi chiama il Napoli: "Comprate Hincapié! È tra i migliori prospetti del calcio mondiale"

Calciomercato Napoli, è caccia al difensore centrale. I nomi più accreditati sono ancora quelli di Ostigard e Casale, ma nonostante sia stato facile raggiungere un accordo di massima con i calciatori, il Napoli non ha ancora convinto i rispettivi club a cedere sulle cifre della trattativa.

Nel frattempo su Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi rispolvera il nome di Piero Hincapié, difensore centrale di piede della Nazionale dell'Ecuador. Scrive Pistocchi: "Veramente ottimo Piero Hincapié, classe 2002, 184 centimetri, difensore centrale del BayerLeverkusen e della nazionale ecuadoriana. Chi lo prende lo paga caro, ma acquista uno dei migliori prospetti del calcio europeo e mondiale". Poi scrive gli hashtag di Napoli e Milan.

Napoli su Hincapié

Piero Hincapié era stato accostato al Napoli l'estate scorsa, durante la quale fu probabilmente sondato da Giuntoli, quando giocava ancora in Colombia con il Talleres e si era messo molto in mostra con la Nazionale durante la Copa America. Alla fine è stato il Bayer Leverkusen ad acquistarlo per 8 milioni di euro e quest'anno ha giocato 33 partite segnando anche 2 gol.

Hincapie Bayer Leverkusen

Napoli su Hincapié, di nuovo? Al momento non ci sono indiscrezioni a supporto. Pistocchi ha comunque voluto riaccendere i riflettori sul talento ecuadoregno, chiamando all'attenzione il Napoli, ma anche il Milan.