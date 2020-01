Petagna-Napoli, Venerato a CN24: "Fumata bianca vicina fra domani e giovedì! Ecco le cifre"

Ultime Calciomercato Napoli - Il Napoli prosegue alla ricerca dell'attaccante del futuro, il primo indiziato resta Andrea Petagna che potrebbe però restare fino all'estate comunque in prestito alla SPAL se il club di De Laurentiis riuscisse a chiudere subito l'accordo, come accaduto per il difensore Amir Rrahmani.

Petagna-Napoli, le ultimissime: cifre e fumata bianca

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, ha rilasciato alcune importanti novità per quanto riguarda l'affare Petagna della SSC Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24:

Petagna al Napoli, queste le cifre. Giuntoli offre 15 milioni più 1 di bonus, mentre la Spal ne chiede 17 più 2 di bonus. Col giocatore l'accordo è già stato raggiunto: 1 milione e 700 mila euro d'ingaggio più 200 mila euro di bonus per 5 anni. La fumata bianca adesso è vicina, forse già domani o al massimo arriverà giovedì".