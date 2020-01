Tuttosport - Petagna al Napoli: il calciatore e l'agente stanno convincendo il presidente Mattioli a lasciarlo partire

Calciomercato Napoli - Come riporta Tuttosport, il Napoli è alla ricerca di una punta. Piacciono Jean Philippe Mateta, classe ‘97, francese di proprietà del Mainz e Andrea Petagna, classe ‘95, di proprietà della Spal che non vorrebbe cederlo, perché è l’unico che fa gol in una squadra gravemente compromessa nella lotta per non retrocedere. Petagna e il suo agente Riso sanno che si tratta della grande occasione e stanno provando a convincere il presidente Mattioli, che ha già rinunciato ai 22 milioni proposti dal Napoli nelle ultime ore di mercato.