Petagna in bilico, Repubblica: il Napoli segue Simeone e Joao Pedro

Ultime calciomercato Napoli. L'attacco del Napoli potrebbe subire diverse variazioni in vista della prossima stagione: dopo l'addio ormai certo di Insigne, il club sta valutando anche le posizioni di Victor Osimhen, Dries Mertens (vicino al rinnovo) e Andrea Petagna.

Proprio su Petagna, l'edizione odierna di Repubblica, svela come il Napoli avrebbe individuato due giocatori che la prossima stagione potrebbero prendere il suo posto nella rosa di Spalletti.

C’è da valutare pure Andrea Petagna che nel ruolo di centravanti di scorta fa fatica. Ha rifiutato in estate la corte della Sampdoria, ma poi le occasioni per mettersi in mostra – complici pure gli infortuni – non sono state tante. Il Napoli ha messo gli occhi su Giovanni Simeone che contro gli azzurri si è sempre esaltato: il Cholito sta facendo bene con il Verona (16 reti). Nel radar c’è anche Joao Pedro, duttile tatticamente e pronto a lasciare il Cagliari.