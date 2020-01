Sky - Il Napoli aumenta l'offerta per Petagna: ADL vuole chiudere il colpo subito, la Spal vuole rimandare a giugno

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua a seguire da vicino le prestazioni di Andrea Petagna, bomber della Spal ed ex Atalanta.

Calcio mercato Napoli - Petagna, offerta aumentata

Il Napoli ha aumentato l'offerta fatta alla Spal in queste ore, con una cifra messa sul piatto di 21 milioni più bonus. La Spal al momento continua a resistere, in caso di cessione di Petagna le chance di salvezza si ridurrebbero ulteriormente, motivo per cui il club emiliano avrebbe proposto al Napoli di posticipare a giugno l'operazione, definendola però già a gennaio. A riportare la notizia sono i colleghi di Sky Sport.