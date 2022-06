Kiss Kiss Napoli - Petagna-Monza, novità sulla trattativa di mercato

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è al lavoro sul portiere e sul difensore centrale, il ds Giuntoli vuole definire e studia i possibili nomi. Per quanto riguarda il difensore, l’indiziato principale per completare il reparto con Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus è ovviamente il norvegese Leo Ostigard, in prestito al Genoa e rientrato al Brighton in Premier League.