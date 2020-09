Pescara, Sebastiani: "Accordo per Riccardi, arriva dalla Roma! Con ADL chiudo per alcuni calciatori, non solo giovani" [ESCLUSIVA]

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Amichevole con il Napoli nasce dal fatto che loro avevano il bisogno di fare un match impegnativo prima del campionato. Ci è stato chiesto e abbiamo subito accettato. Speriamo che gli impianti possano riaprire il prima possibile. Tutino e Palmieri? Ieri sono stato a Castel di Sangro, ho parlato con De Laurentiis per qualche ragazzo, ma ci piacciono sia i giovani che quelli meno giovani. Vediamo come andrà. Ho un accordo con la Roma per Riccardi, abbiamo già stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima settimana sarà a Pescara. L’obiettivo è quello di fare un gran campionato”.