Perinetti: "Napoli prima squadra a muoversi per Piatek e Kouamè. Manolas-Koulibaly coppia di ferro"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ho deciso di lasciare il Genoa. Il Napoli è stata la prima società a muoversi per Piatek. Poi non si è concretizzata come pista al pari di Kouamè. Anche lì si è fermata poi questa operazione. E’ un ragazzo che si spende tanto per la squadra, tutti gli allenatori lo vorrebbero. Con Manolas e Koulibaly il Napoli formerebbe una coppia di centrali difensivi di ferro”.