Pépé al Napoli, Repubblica annuncia: si chiude dopo il Liverpool! Offerta da nababbo, acquisto più costoso era ADL: sbaragliati Psg e Man Utd

Ultimissime calcio mercato Napoli - L'edizione nazionale di Repubblica oggi in edicola nella sezione sport dedicat ampio spazio alla clamorosa trattativa Pepè-Napoli

Aurelio De Laurentiis ha infatti gettato le basi per concludere l’acquisto più costoso nei 93 anni di storia del Napoli, sbaragliando l’agguerrita concorrenza del Manchester United e del Paris Saint-Germain per l’attaccante ivoriano del Lille con una offerta da nababbo: 60 milioni cash più il cartellino di Ounas al club transalpino, da sommare ai 5 milioni netti a stagione (fino al 2024) che in caso d’accordo spetteranno al giocatore, molto tentato dalla prospettiva di poter debuttare nella Champions League e di essere allenato da Carlo Ancelotti. Il clamoroso affare dovrebbe andare in porto ufficialmente all’inizio della prossima settimana, dopo il week-end di lusso che metterà Insigne e compagni a diretto confronto con i campioni d’Europa in carica del Liverpool: nel test amichevole a alta quota organizzato domani pomeriggio a Edimburgo. Passo dopo passo il Napoli si sta ritagliando un posto fisso tra i top club internazionali, ma sempre nel rispetto dei parametri economici che De Laurentiis considera inderogabili. Non sono una pazzia nemmeno gli 80 milioni offerti per Pépé, visto che il presidente ha preparato la sua mossa a tavolino concludendo ben 8 cessioni (Hamsik, Albiol, Sepe, Grassi, Inglese, Vinicius, Diawara e Rog): grazie alle quali è stato messo da parte il tesoretto per andare all’assalto dell’attaccante ivoriano, bruciando sul tempo Paris Saint-Germain e Manchester United. I francesi hanno le mani legate in attesa di risolvere il caso Neymar e di liberare almeno una casella nel loro reparto offensivo, a penalizzare gli inglesi c’è invece lo smacco della mancata qualificazione per la prossima edizione della Champions. È così che si stanno creando i presupposti per dare scacco matto alle big. Il club transalpino ha in effetti accettato come parziale contropartita Ounas e soprattutto non vede l’ora di incassare i 60 milioni in contanti che De Laurentiis può mettere subito sul tavolo per assicurarsi il talentuoso attaccante ivoriano: sempre più tentato dall’avventura in Italia. L’ultima parola spetterà a lui, e potrebbero rivelarsi decisivi i contatti telefonici degli ultimi giorni tra il calciatore e Ancelotti: prezioso anche lontano dal campo nel suo ruolo di manager.