Pépé-Napoli, Gazzetta: nuovo pesante rilancio di ADL a calciatore ed agenti, pronti 5 milioni d'ingaggio per strapparlo all'Arsenal

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe fatto un nuovo rilancio per aggiudicarsi Nicolas Pépé e strapparlo così all'Arsenal offrendo al giocatore la stessa cifra dell'Arsenal, il 30% in più rispetto all'ultima offerta di 3,5 mln più bonus.

"Al Napoli non si danno per vinti e come fino a ieri non si sentivano di aver in pugno l’ingaggio di Nicolas Pépé, oggi non si danno per vinti rispetto alle notizie che rimbalzano dall’Inghilterra e danno per chiuso l’affare per l’Arsenal. De Laurentiis sa benissimo che competere con i club di Premier è lotta impari, per questioni strutturali e finanziarie. Proprio per questo ha cercato di giocare d’anticipo con gli agenti dell’attaccante ivoriano, dopo aver trovato l’accordo sul costo del cartellino con il Lilla, per una valutazione complessiva di ben 85 milioni. Le alte commissioni richieste, oltre 5 milioni di euro, costituiscono la dimostrazione di forza di chi si sente al sicuro di avere alternative vantaggiose. Ma ancora il Napoli non si sente fuori dalla partita. E tenta non tanto il rilancio, ma di arrivare ai 5 milioni di ingaggio che soddisfino l’ivoriano e lo portino a convincersi che quella di Napoli è la scelta giusta. La partita però resta in mano ai suoi agenti, di cui Pépé si fida essendo cresciuto sempre accanto a loro, che ci hanno creduto nei momenti in cui Nicolas non riusciva a compiere lo sperato salto di qualità"