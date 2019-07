Sky - Maxi offerta dell'Arsenal a Pépé, superata quella del Napoli! ADL dovrà rilanciare per convincere il calciatore

Calciomercato - Nicolas Pépé Napoli, arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport. Sull'attaccante del Lille si è fiondato l'Arsenal che ha fatto un'offerta più alta del Napoli al calciatore e agli agenti, ora bisognerà capire se il Napoli rilancerà. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sky Sport ed evidenziati da Calcio Napoli 24.

"Icardi per il momento non si muove. Il Napoli è forte su Pépé, c'è ancora distanza con gli agenti per le commissioni. L'Arsenal si è inserito e ha fatto un'offerta più alta del Napoli al giocatore, ora vedremo se il Napoli rilancerà. Il club di De Laurentiis offre 3,5 milioni più 500mila euro al giocatore che chiede 5, ma la distanza più ampia resta con gli agenti che chiedono 5 milioni per le commissioni".