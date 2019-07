Napoli-Pépé, il Mattino: De Laurentiis sbotta con gli agenti e minaccia di interrompere la trattativa! Arsenal vicino alla chiusura

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis lo aveva capito subito che con quei due agenti non sarebbe stato facile raggiungere un’intesa. Più volte aveva sbottato e minacciato di interrompere la trattativa con N’Cho e Khiat che avevano «sparato» commissione sull’affare Nicolas Pépéper così dire «non da Napoli». Come riporta Il Mattino, 1,7 milioni è stata l'offerta del calcio Napoli, ma la richiesta è stata persino superiore ai cinque milioni trapelati.

Il Psg ha bussato alla porta nelle ultime ore, ma nel frattempo per la BBC è stato l’Arsenal a raggiungere l’accordo con i due procuratori. Si parla di 10 milioni di sterline solo per N’Cho e Khiat e 4,5 milioni per l’attaccante ivoriano. Affare sfumato? Piano. Ora ai Gunners manca l'accordo con il Lille, che ha invece trovato a inizio settimana l’intesa con il Napoli per 80 milioni di euro (compreso Ounas, valutato 25 milioni). Brusca variazione nella giornata di ieri, l’ultima parola deve essere ancora messa. Ma De Laurentiis non intende alzare l’asticella della percentuale ai procuratori. La distanza con l’entourage di Pepé è ancora notevole ed è chiaro che un ruolo importante lo avrà anche il club transalpino. L’Arsenal sembra aver sbaragliato la concorrenza, ma occhio al rilancio anche di Psg e Manchester United. Qui, per intenderci, conta solo il denaro. E quando vedrete Pepé baciare la prossima maglia che indosserà, non provate a credere che sia amore vero.