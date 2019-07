Pepé primo obiettivo Napoli se salta James, CdS: l'agente apre agli azzurri, la concorrenza agguerrita non spaventa ADL

Ultime calciomercato Napoli. E se dovesse complicarsi o saltare James Rodriguez su chi virerebbe il Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport non ha dubbi e rilancia il nome di Nicolas Pepé, talento classe 1995 in forza al Lille: "Icardi, certo, ma non solo: perché se James dovesse saltare sotto il bombazo dell’Atletico Madrid, alla fine il Napoli avrebbe la necessità assoluta di virare su un altro obiettivo. Su un attaccante dotato delle caratteristiche di JR e prima ancora di Lozano, altro uomo capace di garantire quella profondità tanto gradita a Carletto. Il nome giusto? Nicolas Pepé. Il francesino di sangue ivoriano che ha incantato l’Europa con la maglia del Lilla e che in virtù di una stagione pazzesca è entrato nel mirino di una serie luna così di club top. Su tutti? Il Psg e l’Arsenal. Il futuro, però, non è ancora chiaro, anzi, tant’è che il suo manager ha confermato apertura totale e contatti anche in Italia. Ovvero, con il Napoli: non lo ha citato, no, però ad Ancelotti piace"



Nicolas Pepé



PEPE' PRIMO OBIETTIVO NAPOLI SE SALTA JAMES RODRIGUEZ

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di una concorrenza agguerrita per questo calciatore: "Pepé sembra davvero un giocatore ideale per le caratteristiche tecnico-tattiche della squadra che Carletto sta costruendo. Età: 24 anni. Curriculum dell’ultima stagione: 22 gol e 11 assist in Ligue 1 con il Lilla; 23 e 12 comprese le coppe. E a proposito di competizioni varie, Nicolas è reduce dall’eliminazione in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, Nazionale d’origine prescelta nonostante i natali francesi. In agguato anche il Psg e l’Arsenal, che a quanto pare avrebbe offerto 80 milioni di euro. I costi, insomma, sono molto elevati e la concorrenza agguerrita, ma il Napoli comunque ci sta provando".