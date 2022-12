La redazione della Rai racconta un aneddoto legato a Pelè. L'ex presidente del Napoli Roberto Fiore, pur di convincere O Rey a firmare per il club partenopeo, gli offrì la bellezza di 100 milioni. Cifra che però non bastò, visto che il brasiliano rifiutò perché penso alla disperazione che avrebbe preso il popolo verdeoro in caso di suo addio al Santos. Trattativa che tra l'altro è stata più volte confermata dallo stesso Pelè, anche lui rammaricato di non aver mai vestito la maglia azzurra.