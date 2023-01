Pedullà: "Vicario e Caprile in orbita Napoli, la strategia di Giuntoli"

Calciomercato Napoli - Bari, non solo Cheddira ma anche Caprile nel mirino di Cristiano Giuntoli. Per lui però il discorso non è immediato, come potrebbe esserlo per l'attaccante marocchino. Il motivo è semplice: la situazione portieri sarà gestita dagli azzurri a fine stagione.

Caprile e Vicario futuri portieri del Napoli? La situazione

Come racconta Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sporittalia, infatti, Caprile è considerato pronto per il Napoli dalla società partenopea, ma la vicenda relativa al terzetto di portieri del futuro verrà affrontata con calma più avanti. Quel che è certo, è che sul futuro di Caprile il Napoli avrà sempre l’ultima parola:

"Caprile potrebbe andare a giocare, restare come vice, la valutazione verrà fatta senza fretta. Ricordiamo che Gollini è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Il portiere che piace di più al Napoli, in caso di addio a Meret la prossima estate, è Vicario dell’Empoli".